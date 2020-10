Überraschung! Nakagami sicher sich MotoGP-Pole

Takaaki Nakagami hat am Samstag als erster Japaner seit 16 Jahren die Pole Position für einen MotoGP-WM-Lauf geholt. Der 28-jährige Honda-Pilot nimmt den Grand Prix von Teruel am Sonntag (14.00 Uhr) in Alcaniz in Reihe eins vor dem Italiener Franco Morbidelli (Yamaha) und dem Spanier Alex Rins (Suzuki) in Angriff.