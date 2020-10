Land bestätigt 84 Neuinfektionen

84 neue Corona-Infektionen sind am Samstag in Kärnten dazugekommen. Derzeit gelten in Kärnten 502 Personen als infiziert. 32 Personen sind hospitalisiert, drei davon werden intensivmedizinisch betreut. Die Anzahl der von Covid-19 genesenen Personen stieg um 56 auf mittlerweile 1.315.