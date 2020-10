Rapider Anstieg der Corona-Neuinfektionen

In Kärnten stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden auf 109 Personen an. Somit gibt es bei uns aktuell 474 Infizierte. 30 Leute sind hospitaliesiert (28 stationär und 2 intensiv). Die bestätigten Fälle sind 1747, davon gelten 1259 als genesen. 14 Personen sind verstorben. Insgesamt wurden Proben (+ 2.332, davon 1.393 Tourismustestungen) genommen.