Musikerin des Stadttheater-Orchesters infiziert

Wieder neue Corona-Fälle in Kärnten: An der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik sind mehrere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Ebenfalls infiziert ist ein Gemeinderat in Völkermarkt. In Wolfsberg wurden inzwischen fünf Kindergarten-Mitarbeiterinnen positiv getestet. Auch das Orchester des Stadttheaters in Klagenfurt ist betroffen.