Stillstand in den roten Zonen

Nach dem Tennengau verhängte das Land Salzburg am Freitag nun auch über den Flachgau, Pinzgau und Pongau ein Veranstaltungsverbot. Diese drei Bezirke wurden am Donnerstag auf der Corona-Ampel Rot eingestuft. „Für mich steht im Vordergrund, einen Fleckerlteppich an Maßnahmen zu vermeiden. In Bezirken mit der gleichen Ampelfarbe gelten auch die gleichen Maßnahmen“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Noch vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, neue Maßnahmen nicht so kurzfristig wie im Tennengau einzuführen, wo die Einschränkungen quasi über Nacht kamen. „Es war klar, dass bei Rot-Schaltungen die gleichen Maßnahmen wie im Tennengau kommen“, so Haslauer. Vorerst gilt die Verordnung bis zum 15. November.