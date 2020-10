Polizist mit Auto gerammt: Flüchtiger gefasst

Ein 28-Jähriger, der am Dienstag vor der Polizei geflüchtet und dabei mit seinem Auto einen Beamten gerammt hatte, ist am Donnerstagabend in Wien-Brigittenau festgenommen worden. Die Exekutive hatte den Mann in einer Wohnung in der Engerthstraße ausgeforscht. Dort flüchtete der Mann zunächst auf ein Fensterbrett im dritten Stock, ließ sich dann aber zur Aufgabe überreden.