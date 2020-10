Verhasster Ex-Premier kehrt zurück

Er versprach, den „wirtschaftlichen Verfall“ des Landes aufzuhalten und die Schäden der verheerenden Explosion in Beirut im August zu reparieren. Versprechen, die auch schon andere Politiker des Zedernstaates gegeben hatten. Das kleine Land am Mittelmeer ächzt derzeit unter seiner schwersten Krise seit Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Der Staat ist extrem verschuldet und wirtschaftlich am Boden. Das libanesische Pfund hat in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Werts verloren. Die Corona-Pandemie und die Explosion am 4. August haben die Krise noch verschärft. Bei der Katastrophe waren mehr als 190 Menschen getötet und rund 6000 verletzt worden, etwa 300.000 weitere wurden obdachlos.