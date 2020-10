418 Seiten über Maxwells Sexleben bald öffentlich

Maxwell war vor vier Jahren befragt worden, als ein Opfer Epsteins, Virginia Roberts Giuffre, eine Verleumdungsklage gegen die einstige Society-Lady eingebracht hatte. Giuffre wirft der Britin vor, dass sie dem verstorbenen Investmentbanker geholfen hatte, sie als Sex-Sklavin zu halten, als sie noch minderjährig war. Die 58-Jährige sitzt derzeit in New York in Untersuchungshaft. Sie ist unter anderem wegen Verführung Minderjähriger zu illegalen Sexhandlungen und Meineid angeklagt, sie plädiert auf nicht schuldig.