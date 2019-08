Suizid von US-Multimillionär Epstein nun bestätigt

Zwei Tage darauf hätten sich die beiden Frauen in das luxuriöse Wohnhaus Epsteins in der Nähe des New Yorker Central Parks begeben, heißt es weiter in der Klageschrift. Dort habe sie Epstein sexuell belästigt und ihnen im Anschluss mehrere Hundert Dollar ausgehändigt. Der Klageschrift zufolge waren die beiden Frauen zur Zeit des mutmaßlichen Übergriffs so „verängstigt“ von Epstein und seiner Macht, dass sie den Missbrauch damals nicht anzeigten.