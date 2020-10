Forscher machen Textilien zu Solarkollektoren

Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in der Schweiz schafft Abhilfe gegen mobilen Strommangel - mit Material, das wie ein leuchtender Solarkollektor funktioniert. „Mittels eines neuen Polymers, das auf Textilfasern aufgebraucht wird, können Jacke, T-Shirt & Co. bald als Solarkollektor und damit als mobiler Energielieferant fungieren“, versprechen die Forscher am Donnerstag in einer Aussendung.