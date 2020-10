So könnten Business-Konferenzen bald aussehen

Die Corona-Pandemie macht es großen Konzernen immer komplizierter, internationale Konferenzen abzuhalten und sich gegenseitig im persönlichen Gespräch auszutauschen. Der österreichische Technologie-Pionier Dr. Philipe Reinisch zeigt mit der „Emerging Tech Tour 2020 - the future starts now“, wie Business-Konferenzen in naher Zukunft aussehen könnten. Sein Ansinnen: Industriekapitäne, Technologie-Vordenker und CEOs aus ganz Europa an einen gemeinsamen Konferenztisch zu bringen. Der offizielle Tour-Start findet am Donnerstag in Wien statt.