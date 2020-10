Kinder getötet: Dreifache Mutter (31) in U-Haft

Verdächtige in Isolationstrakt

Die 31-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Wien-Josefstadt im Isolationstrakt, der in der Corona-Krise geschaffen wurde, um zu gewährleisten, dass Neuzugänge nicht SARS-CoV-2 einschleppen. Da sie als suizidgefährdet gilt, wird sie dort entsprechend überwacht. Es ist davon auszugehen, dass von der Staatsanwaltschaft im Zuge des Ermittlungsverfahrens ein psychiatrischer Sachverständiger beigezogen wird, der klären soll, ob bei der gebürtigen Nepalesin Zurechnungsfähigkeit gegeben ist.