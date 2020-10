Drei Kinder getötet: „Familienprobleme“ als Motiv

Reanimation von ältestem Mädchen scheitert

Nach einem Suizidversuch, der laut Polizei leichte Verletzungen verursachte, hatte die 31-Jährige am Samstag um 5.20 Uhr den Polizeinotruf gewählt und das Tötungsdelikt gestanden.

Polizisten rasten zu dem einstöckigen Mehrparteienwohnhaus in der Nähe des Kagraner Platzes. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten den Buben und die Dreijährige mit „eindeutigen Todeszeichen“ vor, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Im Fall der Neunjährigen, die noch in ein Spital gebracht wurde, bestand Hoffnung, sie wiederbeleben zu können. Rund eine Stunde bemühten sich die Helfer, das Kind zu reanimieren, letztlich vergeblich. Die jüngeren Kinder waren in einem Zimmer der Wohnung entdeckt worden, die ältere Schwester in einem Nebenraum. Eine Obduktion wurde angeordnet.