Corona-Maßnahmen: Wien kooperiert „voll und ganz“

„Registrierungspflicht in Gastronomie sehr hilfreich“

Allerdings betonte er, dass ein einheitliches Vorgehen überall dort, wo es sinnvoll sei, das Gebot der Stunde sein müsse. Auch die Kommunikation müsse transparent verlaufen. Dies sei essenziell für die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Zudem hielt er fest: „Eine Vorverlegung der Sperrstunde ist derzeit in Wien so wie in den meisten Bundesländern kein Thema. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass die Registrierungspflicht in der Gastronomie beim Contact Tracing sehr hilfreich ist und mittlerweile auch in anderen Bundesländern eingeführt wurde.“