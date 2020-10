Corona-„Kraftakt“: 6-Personen-Limit, mehr Masken

Nach ihren teils deutlichen Appellen angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen hat die Regierung am Montag Nägel mit Köpfen gemacht: Im Anschluss an eine Videokonferenz mit den Ländern wurden zahlreiche Verschärfungen bekannt gegeben. Die im Raum stehende österreichweite Sperrstunde um 22 Uhr ist nicht dabei, dafür werden Veranstaltungen und Zusammenkünfte massiv beschränkt, die Maskenpflicht ausgeweitet und der Schutz in Alters- und Pflegeheimen weiter erhöht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) spricht von einem „rot-weiß-roten Kraftakt“.