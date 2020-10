Blutkonserve mit Malaria verseucht: Schuldspruch!

Die Angeklagte war ab Mitte Jänner 2019 drei Wochen mit ihrem Ehemann in Uganda gewesen, wo sich die beiden an einem Hilfsprojekt beteiligt hatten. Nach ihrer Rückkehr zeigte die Frau lange Zeit keine Symptome, ging auf Skitouren und machte Ausflüge, am 19. Februar spendete sie in ihrer Heimatgemeinde in Oberkärnten Blut. Dabei kreuzte sie bei der Frage, ob sie zuvor im Ausland gewesen sei, „Nein“ an.