Knauß und ORF-Mann Polzer sorgen für Hit im Netz

„Wollten Leute näher an den Sport holen“

„Mein genialer Partner Hans bereitet sich voll auf die Ski-Saison vor: ‚Knaussing‘ nennen wir das“, schreibt Oliver Polzer, der zusammen mit Knauß die Rennen in Sölden kommentierte, via Instagram. Gegenüber krone.at wird der ORF-Mann noch ausführlicher: „In diesen schwierigen Zeiten für die Menschen, den Tourismus und den Ski-Weltcup wollten wir die Leute noch näher an den Sport heranholen. Auch um winter-fit zu werden, ans Skifahren zu denken und die Hoffnung nicht aufzugeben.“