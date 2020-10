Kriminelle hausten auf gesperrtem Grundstück

Während in Vösendorf noch politisches Hickhack um den Fall der 85-Jährigen herrscht, konnte wenigstens die Polizei in aller Ruhe weiterarbeiten. Vier Personen, vermutlich allesamt Ausländer, wurden nach der baupolizeilichen Kontrolle Anfang Oktober näher unter die Lupe genommen. Eine slowakische Staatsbürgerin wurde bereits identifiziert. Die 35-Jährige ist vorbestraft und hatte auch ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Die Kleinkriminelle wurde laut Landespolizeidirektion bereits abgeschoben.