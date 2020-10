Führerscheinloser Mann mit 2,24 Promille am Steuer

Keine Lenkerberechtigung

Der 23-Jährige war am Samstag gegen 18.30 Uhr von Attnang-Puchheim nach Schwanenstadt gefahren. Dort sah er den Lackierer am Steuer seines Wagens. Der Mann war mit dem Fahrzeug des Kunden ohne Kennzeichen zu einer Bushaltestelle eingebogen. Felgen, Kotflügel, Bremse und Kupplung des Autos waren beschädigt. Der Besitzer stellte den Lackierer zur Rede und verständigte die Polizei, weil er merkte, dass der Mann betrunken war. Der 42-Jährige besaß gar keinen Führerschein, weil er ihm schon früher wegen Alkohol am Steuer entzogen worden war.