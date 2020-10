Auto flog durch Luft: Zwei Jugendliche verletzt

14-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw in die Luft geschleudert und prallte nach etwa 15 Metern mit der Beifahrerseite in eineinhalb Metern Höhe gegen zwei Bäume. Anschließend blieb das Auto im Straßengraben liegen. Ein entgegenkommender Autolenker konnte den leicht verletzten Lenker befreien und den Notruf absetzen. Die schwerverletzte Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.