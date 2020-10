Defekte Fahrzeugbatterie löste Brand im Wagen aus

Freitagmorgen geriet der Pkw einer 49 Jahre alten Frau aus Villach während der Fahrt im Stadtgebiet plötzlich in Brand. Die Frau konnte ihr Fahrzeug anhalten. Ein nachkommender Lkw-Lenker hielt an und löschte mit einem mitgeführten Feuerlöscher den Brand des Fahrzeuges. Am Wagen entstand schwerer Sachschaden. Als Brandursache wird ein Defekt der Fahrzeugbatterie vermutet. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen 12 Mann und 3 Fahrzeuge der Hauptfeuerwache Villach sowie der FF Perau.