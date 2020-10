„Wir wollen einen zweiten Lockdown verhindern“

Dramatisch, besorgniserregend, unüberschaubar: Die Landesregierung fand am Donnerstag drastische und klare Worte. Die Zahl der Neuinfektionen schnellte zuletzt auf mehr als 130 Fälle pro Tag in die Höhe - die meisten Corona-Kranken gibt es weiterhin im Tennengau. Besonders prekär ist die Lage in Kuchl: „Dort ist die mittlerweile Situation außer Kontrolle“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).