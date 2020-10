Feuer und Rauch: Lage am Kilimandscharo dramatisch

Die Lage an dem in Flammen stehenden Kilimandscharo bleibt dramatisch. Auf Satellitenbildern ist ein deutliches Ausbreiten der Flammen zu sehen, die sich jetzt zudem geteilt haben. Ein Camp mit Bergsteigern aus der Schweiz und anderen Ländern musste in der Nacht wegen heranziehender Flammen geräumt werden, weitere Gruppen mussten ihren Aufstieg am Donnerstag abbrechen. Der Großbrand war am Sonntag an der Südflanke des Kilimandscharo ausgebrochen und hat seitdem nach offiziellen Angaben mindestens 28 Quadratkilometer Heidefläche zerstört.