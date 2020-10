Facebook sperrte vor Wahl Website rechter Partei

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Neuseeland hat Facebook die Seite einer teilnehmenden Partei gesperrt. Advance New Zealand wird dem rechten Spektrum zugeordnet und ist unter anderem gegen Corona-Einschränkungen und Lockdowns. Die Partei forderte am Donnerstag eine Untersuchung. Sie warf dem US-Internetgiganten vor, sich in die am Samstag stattfindende Abstimmung eingemischt zu haben.