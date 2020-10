Moria: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“

Mehr als ein Monat ist es mittlerweile her, dass das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos in Flammen aufging. Sechs verdächtige Brandstifter wurden damals festgenommen. Dass in dem Inferno niemand umgekommen war, grenzte an ein Wunder, doch mehr als 10.000 Männer, Frauen und Kinder verloren ihr ohnehin nur notdürftiges Dach über dem Kopf.