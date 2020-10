Nach Wendler-Eklat: Das passiert mit „DSDS“-Jury

„Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen“, erklärt Bohlen in einem Instagram-Video. „Wir machen zu dritt weiter.“ Die Harmonie unter den verbliebenen Mitgliedern, neben ihm werden weiterhin Maite Kelly sowie Mike Singer Platz nehmen, sei perfekt und es ergebe keinen Sinn, jetzt, da die Aufzeichnungen schon recht weit fortgeschritten sind, ein neues Mitglied hinzuzuholen. „Er kennt die Kandidaten nicht und die Jury ist so zusammengewachsen.“