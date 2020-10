Michael Wendler droht Rausschmiss bei „DSDS“

Eigentlich hätte Michael Wendler am Dienstag für seinen „DSDS“-Dreh in Deutschland landen sollen. Doch der Fahrer am Flughafen in Frankfurt wartete vergeblich auf den Schlagerbarden. Der saß laut „Bild“-Zeitung nämlich erst gar nicht im Flieger aus Miami. Wie die Zeitung berichtet, habe sich der Sänger wegen Fieber abgemeldet - angeblich gebe es Corona-Verdacht.