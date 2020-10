Grippeimpfstoff in weiten Teilen Österreichs knapp

In den Bundesländern - neben Kärnten und Niederösterreich fehlt es auch in der Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland an Impfstoff - kreidete man bereits vor Wochen an, dass der Großeinkauf der Stadt Wien anderswo zu Impfstoff-Versorgungsproblemen führen könnte. Damals zeigte man sich allerdings zuversichtlich, in den kommenden Wochen noch genug Impfstoff auftreiben zu können. Die Zeit ist auf Seite der Landesbehörden: Der Grippe-Höhepunkt ist meist im Jänner und Februar.