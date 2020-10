Corona: Erste bundesweite Antikörperstudie startet

Durchgeführt wird die Untersuchung von Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Medizinischen Universität Wien. Ziel der neuen Studie sei „einmal mehr, die Datenbasis zu verbessern, damit wir wissen, wo wir uns epidemiologisch befinden“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) via Aussendung. Statistik Austria wird für die repräsentative Stichprobe rund 5000 Personen ab 16 Jahren per Zufall aus dem Zentralen Melderegister auswählen. Sie erhalten ab Mittwoch postalisch ein Informationsschreiben mit dem Ablauf der Studie.