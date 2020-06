Kein Corona-Fall in dritter Stichprobenstudie

Kein weitere Infektion gefunden

Bei der nun zwischen 26. und 30. Mai durchgeführten Erhebung wurden 3720 Personen ab 16 Jahren aus dem Zentralen Melderegister als Stichprobe gezogen. Verwertbare PCR-Tests konnten letztendlich bei 1279 Teilnehmern durchgeführt werden, hieß es am Freitag. Dass es nun keinen neu identifizierten Fall gab, passe gut in das Bild, das sich auch im epidemiologischen Meldesystem (EMS) zeigt. „Gab es bei der zweiten Untersuchung Ende April noch 960 neu gemeldete Fälle in Österreich, waren es Ende Mai nur noch 380", erklärte Matea Paskvan von der Statistik Austria. Die Stichprobengröße sei zu gering, weshalb sich bei den aktuellen Testungen kein neuer Fall offenbarte, so die Studienleiterin.