Corona-Hotspot Zirl: 100 Schüler sitzen zu Hause

Info an die Eltern kam in der Nacht

Mitten in der Nacht erhielten Montag zahlreiche Eltern per SMS die Information über einen positiven Fall im Schülerhort. „Die behördlichen Abklärungen sind im Laufen“, sagt Bürgermeister Thomas Öfner dazu. Welche Einrichtung nun gesperrt wird und welche nicht, entscheide die Behörde. Von einem Zirler Cluster will der Bürgermeister dennoch nicht sprechen: Zirl sei eine Pendlergemeinde nahe Innsbruck.