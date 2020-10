KI-Kameras überwachen die Corona-Abstandsregeln

Mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Überwachungskameras werden in der Corona-Pandemie zunehmend dafür eingesetzt, das Verhalten der Bevölkerung zu überwachen. In London und anderen britischen Städten beobachten solche Kameras, ob die Bevölkerung sich an die von der Regierung empfohlenen Abstandsregeln hält. Im französischen Nizza überwachen KI-Kameras den Abstand und die Maskenpflicht.