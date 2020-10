Linzer Polizeichef stoppt Geisterfahrerin auf A7

„Ich bin mit meiner Frau auf der A7 in Richtung Freistadt gefahren. Auf der Überholspur stand plötzlich ein Pkw in falscher Richtung“, erzählt Stadtpolizeichef Karl Pogutter. Während andere Lenker vorbeifuhren, reagierte der 61-Jährige sofort. Er stellte sein Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Pannenstreifen ab und lief wild gestikulierend zurück, um nachkommende Verkehrsteilnehmer zu warnen. „Zwei Lenker reagierten großartig – auf beiden Spuren nebeneinander fahrend, wurden sie immer langsamer und brachten den Verkehr gefahrlos zum Erliegen“, so Pogutter.