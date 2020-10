Skitourengeher (57) am Großvenediger vermisst

Tief betroffen ist man in Osttirol. Ein erfahrener Skitourengeher (57) aus Osttirol wird seit Samstagabend am Großvenediger vermisst. Männer der Bergrettung Prägraten, Virgen und Matrei sowie die Polizei und Alpinpolizei waren bis spät in die Nachtstunden unterwegs. Bisher leider ergebnislos.