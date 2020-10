Fahndung nach bewaffnetem Bankräuber in Wien

Am 8. Oktober wurde im 5. Bezirk in Wien gegen 13.08 Uhr eine Bank überfallen. Der noch unbekannte Täter bedrohte den Bankangestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte in akzentfreiem Deutsch Bargeld. Dieses wurde in einen grünen Stoffsack gepackt. Anschließend flüchtete der Mann. Sein Weg führte ihn wohl über die Nikolsdorfer Gasse und in weiterer Folge links über die Stolberggasse (Richtung Zentagasse). Eine Fahndung verlief negativ, die Polizei bittet um Hinweise.