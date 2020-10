Starker Dorner steht auf Abruf

„Teaminterne Ausscheidungen sind für mich fast schwieriger zu bestreiten als normale Rennen“, gestand Thomas Dorner am Samstag am Rande der gestrigen ÖSV-Quali am Pitztaler Gletscher. „Die Herausforderung dabei ist, nicht mehr zu wollen, als man kann." Wie viel der Andelsbucher in der kommenden Saison leisten könnte, ließ er gleich im ersten von drei Zeitläufen erkennen, als er die schnellste Zeit aller acht Qualifikanten auf den Gletscher zauberte.