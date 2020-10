„Krone“-Adventwanderung in den Bergen heuer anders

„Genießen wir die Adventwanderungen mit viel Abstand und trotzdem verbunden, in Gedanken und per Livestream“, fasst es Seelsorger Roland zusammen. Und wir in der „Krone“-Redaktion würden uns freuen, wenn wir zahlreiche Fotos und Nachrichten erhalten, aufgenommen an den vier Adventsonntagen auf vielen Bergen. Tragen wir doch den Gedanken der Adventwanderungen im Kärntner Jubiläumsjahr weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Ich jedenfalls freue mich auf die heurigen Adventwanderungen.