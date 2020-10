Bundeskriminalamt fahndet nach gestohlener Kunst

Ob Gemälde, Teppiche, Leuchter, Statuen oder sogar Musikinstrumente - Art und Wert der Beute, auf die es Kunstdiebe abgesehen haben, sind ganz unterschiedlich und variieren zwischen wenigen Hundert und mehreren Millionen Euro. Die Polizei spricht bei derartigen Fällen von Kulturgutdiebstahl. In Österreich werden jedes Jahr rund 200 Fälle von „Kulturgutdiebstahl“ angezeigt - die meisten in Wien. In Kärnten halten sich derartige Fälle in Grenzen, sie beschränken sich auf etwa 20 pro Jahr. Zuletzt wurde eine Büste von Schriftstellerin Ingeborg Bachmann aus dem Norbert-Artner-Park in Klagenfurt gestohlen.