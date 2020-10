Zapfenstreich mit Bundespräsident Van der Bellen

Erinnerung an den Kärntner Abwehrkampf

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz: „Wir erinnern uns an den Kärntner Abwehrkampf, der auf beiden Seiten vielen Frauen und Männern das Leben gekostet hat. Wir erinnern uns auch an die Volksabstimmung.“ Dank dieser demokratischen Abstimmung würden wir noch heute in einem freien und ungeteilten Kärnten leben.