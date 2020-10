Schnelltests bereits heiß begehrt bei Betrieben

Die Verlässlichkeit solcher Tests sei bereits „gut“, weiß Laborchef Hans-Georg Mustafa vom Medilab. „Ich glaube, dass sie hilfreich sind“, so Mustafa. Der Mediziner überprüft die Schnelltests derzeit und arbeitet gemeinsam mit weiteren Experten an Richtlinien für die Anwendung. Mustafa schätzt vorsichtig, dass die Evaluierungen Anfang nächster Woche enden. Ein routinemäßiger Einsatz sei jedenfalls geplant. In der vergleichsweise schnellen Verfügbarkeit und dem günstigen Preis liege jedenfalls ein Vorteil der Tests, meint auch Mustafa.