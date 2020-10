Neumayer: Nach Aus in Paris ab zum Bundesheer

Nach Grundausbildung in die Südstadt

Noch am Donnerstabend ging es heim. Das Heer wartet! Diese Woche erhielt Luki Aufschub, nun muss er vier Wochen Grundausbildung in Graz absolvieren. „Dann kommt er in die Südstadt. Wir hoffen, dass er längerfristig als Sportsoldat bleiben kann“, betont Birgit Neumayer. In der Südstadt wird er die Arbeit mit Günther Bresnik intensivieren. Jener Mann, der Dominic Thiem in die Spitze geführt hatte, ehe es zum Bruch kam.