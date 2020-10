Kurz bietet Österreich als Gesprächsort an

Tag für Tag steigt die Zahl der durch Kampfhandlungen getöteter Menschen in der umkämpften Kaukasusregion Berg-Karabach. Nach ersten Schätzungen ist bereits die Hälfte der Zivilbevölkerung auf der Flucht. Eine diplomatische Lösung des Konflikts ist derzeit nicht in Sicht. Nach Russland und dem Iran hat nun auch Österreich seine Bereitschaft signalisiert, als Vermittler zu agieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz schlug in einem Telefonat mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan Österreich als Gastgeber für Gespräche zwischen den beiden Konfliktparteien vor.