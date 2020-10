Mistkübel fing in einer Zelle plötzlich Feuer

Der Brand eines Mistkübels in einer Zelle des Polizeianhaltezentrums Salzburg hat ein 27-jähriger Schubhäftling am Mittwochvormittag unverletzt überstanden. Polizisten wurden bei der Routinekontrolle auf den Rauch aufmerksam. Sie konnten rasch eingreifen und den Mann sofort befreien, hieß es in einem Bericht der Landespolizeidirektion. Der Zelleninsasse habe erklärt, dass er eine fertig gerauchte Zigarette in den Kübel geworfen habe und anschließend eingeschlafen sei.