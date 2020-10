Netanyahus Frau verstieß gegen Corona-Vorschriften

Wie die Zeitung „Yediot Ahronoth“ am Mittwoch berichtete, ließ Sara Netanyahu vergangene Woche einen Friseur in die Residenz des Regierungschefs in Jerusalem kommen. Gemäß den Lockdown-Vorschriften ist es allerdings untersagt, Menschen in anderen Haushalten zu besuchen. Netanyahu teilte über einen Sprecher mit, sie sei davon ausgegangen, dass der Besuch des Friseurs erlaubt sei, weil sie eine einflussreiche öffentliche Person sei und ein für die Öffentlichkeit bestimmtes Video drehen sollte, in dem zum Tragen von Masken aufgerufen werde.