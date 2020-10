Neuer Rekord an Covid-19-Neuinfektionen in Israel

Hohe Infektionsquote bei Ultraorthodoxen

In den aktuellen Lockdown-Zeitraum fielen wichtige jüdische Feiertage wie das Neujahrsfest Rosch Haschana und das Versöhnungsfest Jom Kippur, an denen traditionell die Familien zusammenkommen. Berichten zufolge hielten sich viele Strenggläubige nicht an Corona-Vorschriften wie Versammlungsbeschränkungen in Synagogen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Infektionsquote bei getesteten Ultraorthodoxen zuletzt mehr als 25 Prozent betrug.