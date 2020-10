Corona-Hilfsfonds werden bis Jahresende verlängert

Bereits rund 200 Millionen Euro an Vereine

Auch der Fonds für Ehrenamtliche und Vereine geht in die Verlängerung, er werde gut angenommen, betonte Köstinger. Die Antragstellung sei einfach, das Geld innerhalb weniger Tage auf dem Konto der Vereine. Rund 200 Millionen Euro wurden bereits ausbezahlt bzw. zugesagt, der Großteil an Sportvereine. Die Ministerin betonte zudem, dass auch für Tourismus und Landwirtschaft der Antragszeitraum verlängert wurde, damit auch diese Unternehmen von weiteren Hilfszahlungen profitieren können.