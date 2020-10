Fußgänger von Lkw niedergestoßen und verletzt

Ein 25-jähriger Lkw-Lenker aus Klagenfurt war am Dienstag gegen 15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Dellach im Gailtal unterwegs und versuchte dabei seinen Lkw rückwärts in Richtung Gailtalstraße (B 111) zu manövrieren. Zeitgleich passierte ein 79-jähriger Fußgänger den Gehsteig, welcher entlang der Gailtalstraße führt.