PS5-Starttitel „Godfall“ kommt mit Online-Zwang

Spätes Einsehen?

Vielleicht haben Entwickler Counterplay und Publisher Gearbox am Ende ja doch noch ein Einsehen - spätestens dann, wenn die Verkaufszahlen nicht den Erwartungen entsprechen sollten oder technische Probleme den Start vermiesen. Ähnlich erging es EA mit seinem Aufbaustrategiespiel „SimCity“ 2013: Wegen massiver Verbindungsprobleme war das Spiel zum Verkaufsstart praktisch unspielbar. Ein Shitstorm war die Folge. Nach einer Entschädigung in Form von Gratis-Spielen lenkte der Publisher ein Jahr nach dem Release schließlich ein und spendierte dem Titel via Patch einen Offline-Modus.