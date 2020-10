55 Glücksspielautomaten unter Falltür gelagert

In einer großangelegten Razzia Ende September stellten Polizei und Finanzbehörden 177 illegale Glücksspielautomaten in Oberösterreich, Salzburg und Wien sicher. In Salzburg-Gnigl stießen die Behörden auf ein kurioses Versteck: Unter einer Falltür befanden sich in einem weiteren Raum 55 illegale Geräte.