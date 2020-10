Virus-Test im Hotel einmal pro Woche

Die Gratis-Tests der Hotellerie gibt es seit Juli, und seit Kurzem in der Gastronomie. Im Burgenland wurden bisher insgesamt 11.638 Tests in 145 Hotels und teils Lokalen durchgeführt, bundesweit 280.000. „Keine Berufsgruppe engagiert sich mehr bei der Aktion“, weiß Daniel Kosak, Sprecher des Tourismusministeriums. Prinzipiell könne sich jeder Mitarbeiter selbstständig registrieren lassen, aus 23 Labors auswählen und mitmachen. Ein Test kostet samt Service 85 € – 8000 sind es in Österreich pro Tag. „Sie sind bis Jahresende fix, dürften aber den ganzen Winter weitergehen“, sagt Kosak.